Merdan Yanardağ’dan flaş iddia: Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor

Gazeteci Merdan Yanardağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğini’ iddia etti.

Merdan Yanardağ’dan flaş iddia: Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suikast' girişiminde bulunulacağı iddiasında bulundu.

Yanardağ, 'suikasti yapacak grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğinin belirtildiğini' öne sürdü.

Yanardağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim.. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor."

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