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Abe Şinzo'nun cenaze töreni için tartışma yaratan bütçe

Japonya'da hükümet, suikasta uğrayan eski Başbakan Abe Şinzo'ya resmi cenaze merasimi için ayrılan bütçeyi 249 milyon yenden 1,4 milyar yene yükseltecek.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:16
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Suikaste uğrayan Japonya'nın eski Başbakanı Abe Şinzo'nun cenaze töreni için tartışma yaratan bütçe

Abe Şinzo'nun cenaze töreni için tartışma yaratan bütçe
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2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapma unvanına sahip Abe'nin temmuzda uğradığı suikastın yankıları devam ediyor.

Hükümet, 27 Eylül'de başkent Tokyo'da, eski Başbakan Abe'ye düzenlenecek cenaze merasimine yönelik bütçe tahsisatının yaklaşık 6 kat artırılması kararı aldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, daha önce 249 milyon yen olarak tahsis edilen merasim bütçesinin yeni kararla 1,4 milyar yene (9,9 milyon dolar) yükseltileceğini bildirdi.

Yeni kararla 600 milyon yen, yaklaşık 50 ülkeden katılacak yabancı misafirlerin ağırlanmasında, 800 milyon yen ise güvenlik masraflarının karşılanması kapsamında sarf edilecek.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) Meclis İşleri Başkanı Azumi Jun, hükümetin kararını eleştirerek, Abe'nin cenazesinin devlete 6 kat daha pahalıya mal olacağını ifade etti.

Maliyet tartışma konusu

Merasimin yüksek maliyetine yönelik tartışmalar ise ülke gündemini meşgul ediyor. Eleştirilerin merkezinde, söz konusu maliyeti hükümetin karşılamaması gerektiği yer alıyor.

Yoşida Şigeru'nun cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir Başbakan için devlet nezdinde düzenlenen ikinci resmi cenaze merasimi olacak.

Kyodo ajansının ülke genelinde yaptığı kamuoyu anketinde, hükümetin cenaze düzenlenmesi kararına katılımcıların yüzde 56'sının "ikna olmadığı" ortaya çıktı.

Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arkasından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

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