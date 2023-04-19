Sulama kanalına düşen Zehra kayboldu

Aksaray'da bugün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Zehra Özbek adlı 11 yaşındaki Afganistan uyruklu kız kardeşleriyle birlikte evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının üstündeki köprüde oynarken dengesini kaybederek suya düştü.

Sulama kanalına düşen Zehra kayboldu

Akıntıya kapılan Zehra Özbek, kayboldu. Olayı fark eden kardeşleri durumu anneleri Azize Özbek'e haber verdi. AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. DSİ de kanaldaki su akışını kesti. Arama-kurtarma ekipleri Zehra'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Baba Abdulfatma Özbek, işten eve geldiğinde kızının sulama kanalına düştüğünü öğrenerek şok yaşadı.

Abdulfatma Özbek, ''Yeni işten geldim. 'Kızın suya düştü', dediler. Bende şok oldum.” dedi.

Ekipler, Zehra'nın bulunması için arama- kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

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