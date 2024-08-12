Sulama kanalına uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Olay, saat 16.15 sıralarında Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Gönültaş Caddesi üzerinde seyreden A.T.T. idaresindeki 44 BP 790 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi.
Sürücü, gözlerinin karardığını ve aracın nasıl kanala uçtuğunu anlamadığını belirtti.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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