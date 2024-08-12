Sulama kanalına uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İHA
Sulama kanalına uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay, saat 16.15 sıralarında Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Gönültaş Caddesi üzerinde seyreden A.T.T. idaresindeki 44 BP 790 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edildi.

Sürücü, gözlerinin karardığını ve aracın nasıl kanala uçtuğunu anlamadığını belirtti.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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