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Süleyman Hurma'dan flaş VAR açıklaması: Bu lig büyük takımlarının oyuncağı mı?

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 19:35
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Süleyman Hurma'dan flaş açıklamalar

Süleyman Hurma'dan flaş VAR açıklaması: Bu lig büyük takımlarının oyuncağı mı?
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Spor Toto Süper Lig'de hakem tartışması sürüyor. Son olarak Beşiktaş, maç öncesinde olduğu gibi maç sonrasında da Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti. Maçın ilk yarısında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı tartışma konusu olmuştu. 

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TALEP ETTİ
Beşiktaş açıklamasında; "22 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının sonuç ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belirtiyor, müsabakaya ait VAR kayıtlarının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe’nin nezdinde de kabul görmüş bir taleptir." dedi. 

"BU LİG BÜYÜK TAKIMLARIN OYUNCAĞI MI?"
A Spor'a konuşan VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma; "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı? Onların VAR kayıtları açıklansın, bizimkiler gizli kalsın." sözlerini sarfetti. 

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