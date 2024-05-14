Süleyman Soylu Saray’ı kızdıracak açıklama yaptı. Bu mesajı kime gitti?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bomba bir yazı kaleme aldı. AKP kulislerinde konuşulanları yazan Babacan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşulan sözlerini aktardı.

Babacan, "AKP'lilerin karışık duygu ve korkuları" olduğunu belirterek, kulilslerde Soylu’nun , “7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, tüm devlet önümden geçti” sözleri konuşuluyor.

İddiaya göre, Soylu’nun bu sözleri kulisleri karıştırdı. Kurmayların ve vekillerin Soylu’nun bu sözlerinin “Benim bilmediğim bir şey yok. Herkes hakkında her türlü bilgiye sahibim” anlamına geldiğini belirtiyor.

Ayrıca yakında herkesin eteğindeki taşları dökeceği değerlendirmesinin de yapıldığı iddia edildi.

Öte yandan yine kulislerde Soylu’nun sarf ettiği sözlerin orta vadede AKP’nin geleceği ve Erdoğan sonrası için mesaj içereceği yorumları da yapılıyor.

Dolayısıyla Soylu’nun sözleri hem Saray’ı karıştıracak hem de siyaset gündemini.

YENİ BİR GÖREVE GELECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Diğer yandan gazeteci Tolga Balcı ise Süleyman Soylu’nun yeniden bir göreve gelebileceğini yazmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in görevden alınabileceği ve yerine Süleyman Soylu’nun getirileceği ileri sürülmüştü.

Ayrıca Soylu’nun da bazı yetkilileri görev beklediğini ifade ettiği iddia edilmişti.