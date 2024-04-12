'Süleyman Soylu katilleri bizzat biliyor' Rabia Naz'ın babası Adalet Bakanı'na seslendi

2018 yılında Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan (11)'ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Baba Şaban Vatan, kızının ölümünün altıncı yılında yaşadıklarını anlatarak çağrıda bulundu.

"KATİLLERİ SÜLEYMAN SOYLU VE ABDULLAH GÜL BİLİYOR"

Vatan "6 yıldır Rabia Naz'ın adaletinin mücadelesini veriyoruz. Bugün 6’ncı yılındayız, 12 Nisan 2018 akşam üzeri Rabia Nazımızı can çeker haliyle bedenini yolun kenarına, evimizin olduğu yere bırakıp kaçtılar ve katili korudular. Herkesin isteği bir an önce katiller yargılansın, hak ettiği cezayı almalı. Devletin en üst kademesinde olan herkes bu durumun tüm detayını bilmekte. O dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katilleri biliyor" dedi.

"BULUNDUĞU YERDE KAN İZİ YOK"

Acılı baba Şaban Vatan, kızının ölümüne ilişkin "Olayı bir trafik kazası gibi, araç çarpmış kaçmış durumu gibi sunmuşlardı. Hastaneye yetiştiğimizde saat 18.21’di ve o andan itibaren Rabia Naz yaşıyordu. Ayağında ağır bir yarası vardı. Bulunduğu yerde sürtünme, kan gibi hiçbir iz de bulunmuyordu. Hastanede sımsıkı elimi sıktı. Sonrasında hastanede müşahade kısmında elimizi ayırdılar ve sonrasında saat 19.00’dan itibaren acı haberini aldık doktordan." dedi.

"KATİLİ KORUYORLAR"

Olanları şu sözlerle özetleyen Vatan "Saat 23.00 civarı evimizin olduğu yerdeydim. Gelir gelmez okul çantası nerede diye sormuştum çünkü bulunduğu yerde yoktu. O saatten itibaren çantası nerde arandı. Hatta olay yeri inceleme polisi saat 18.50 ile saat 20.00 arası terasta da inceleme yapmış, video kaydı yapmadan inceleme yapmış kasıtlı olarak. Okul çantasını saat 21.00’den itibaren terasa bırakmışlar ve saat 21.00’de olay yeri inceleme polisi terasa tekrar gelmiş ve saat 22.50’de okul çantası bulundu. O günden bu yana biz Rabia Naz'ın katilinin yargılanması için mücadele ediyoruz ama katili halen koruyorlar." dedi.

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 6 yıl önce bugün 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yerel bir gazete Rabia Naz’ın ölümünü “Kaza geçiren kız çocuğu vefat etti” başlığı ile haber yaparken, ulusal basında da “Otomobilin çarptığı çocuk öldü, sürücü kaçtı” başlıklı haberler yer aldı.

POLİS KAYITLARINDA KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜ "İNTİHAR" YAZILDI İDDİASI

28 Ağustos 2018’de baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının ölümü üstünden 5 ay geçmesine rağmen soruşturma dosyasında hiçbir ilerleme kaydedilmediğini aktardı. Ayrıca Rabia Naz’ın ölümünün polis kayıtlarına “intihar” olarak geçtiğini Twitter hesabından duyurdu.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILMADI

28 Ağustos 2018’de Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndan bedensel travma sonucu ölüm gerçekleştiği görüşüyle adli tıp raporu verildi. Vatan’ın başvurusuyla Hacettepe Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda ise olası ölüm sebebinin araç çarpması olduğu aktarıldı. Ancak Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hacettepe Üniversitesi’nden alınan raporda ölümün nedeninin yüksekten düşme sonucuyla meydana geldiği aktarıldı.

Savcı dosyaya ilişkin yayın yasağı getirirken DNA örneğinin Rabia Naz’dan alınan örneklerle karşılaştırılması talebinin de savcı tarafından işleme alınmadığı sonradan ortaya çıktı.

ŞOFÖR İFADE DEĞİŞTİRDİ

17 Temmuz 2019’da Rabia Naz cinayetine ilişkin olarak Meclis'te araştırma komisyonu kurulurken Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Rabia Naz’ın üzerinde talaş parçalarının bulunduğunu beyan eden ambulans şoförü de ifadesini değiştirdi. 7 Temmuz 2020 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonu Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin raporunu tamamlayarak Meclis Başkanlığı’na verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI ALINDI

CHP ve HDP’li vekillerin muhalefet şerhi koyduğu raporda olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli özeni göstermediği, delillerin kaybolduğu, otopsi sürecinde eksiklikler bulunduğu ortaya çıktı. Raporda “Soruşturma sürecine müdahaleyi doğrulayacak bilgi yok” ifadeleri yer aldı. TBMM'de raporun görüşülmesinin ardından savcılık, Rabia Naz dosyasında takipsizlik kararı alındı.