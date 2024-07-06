Sultan Abdülaziz’in Trabzon Valisi Galip Bey'e gönderdiği ferman bakın nerede çıktı?

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Sultan Abdülaziz’in Trabzon Valisi Galip Bey'e gönderdiği ferman bakın nerede çıktı?

Ankara'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 32. Padişahı Sultan Abdülaziz'in Trabzon Valisi Galip Bey'e hitaben yazdığı 26 Temmuz 1872 tarihli fermanın da aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültürel ve doğal varlıkların korunması ve kaçakçılığın engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

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Bu çalışmalar kapsamında, Çankaya ilçesinde tespit edilen bir ev ve iş yerine operasyon yapıldı. Aranan şüpheli henüz ele geçirilemezken, yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 223 tarihi nesne bulundu.

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Ele geçirilen eserler arasında, Sultan Abdülaziz tarafından Trabzon Valisi Galip Bey'e Avusturya Konsolosluğu'nun görev değişikliği sonrasında gönderildiği düşünülen 26 Temmuz 1872 tarihli ferman da yer alıyor.

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Bunun yanı sıra, 1850'lerden kalma Amerikan yapımı üç silah, altmış anahtar, yetmiş üç adet Osmanlı saray mutfağında kullanılan gümüş eşya, bir gümüş barutluk, iki gümüş gelin kemeri, sekiz adet başarı nişanı, on bir gümüş bilezik, dokuz köstekli saat, bir gümüş kasa, bir haç işaretli kolye ve Osmanlı kadınlarının kullandığı olduğu sanılan çok sayıda gümüş takı, madalyon ve sikke de ele geçirildi.

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Etnografya Müzesi Müdürlüğü'nün, ele geçirilen eserlerin nitelik ve değer tespitini yapacağı bildirildi.

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