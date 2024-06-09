Tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon

Bayburt'ta yürütülen geniş çaplı bir operasyon, tarihi eser kaçakçılığı şebekesinin deşifre edilmesiyle sonuçlandı.

Beş ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 23 şahsın ikametgahlarında aramalar yapıldı ve bu süreçte 43 tarihi obje ile 13 adet antik sikke ele geçirildi. Soruşturma, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izinsiz kazılar ve tarihi eser ticaretiyle ilgili başlattığı titiz çalışmalar neticesinde ivme kazandı.

Erzurum ve Erzincan'da da bağlantıları tespit edilen şebeke, özellikle koruma altındaki alanlarda gerçekleştirdikleri kaçak kazılarla tarihi eserleri elde edip, bunları yüksek fiyatlarla satmakta olduğu belirlendi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nın üç aylık detaylı takibi sonucu, şüphelilerin evleri, iş yerleri ve araçları belirlenerek, Bayburt başta olmak üzere Erzurum, Erzincan, Eskişehir ve İzmir'de toplam 23 adreste aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda, tarihi eserlerin yanı sıra dört ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, altın tozu, hassas terazi, tarihi eser ticaretiyle ilgili dokümanlar, yeraltı görüntüleme cihazları ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yedi kişi gözaltında tutuldu ve bunlardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheliye ev hapsi cezası uygulanırken, beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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