Sultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de araç dereye uçtu: 3 yaralı
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, geri manevra yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, dereye uçtu. Meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Mecidiye Mahallesi Amasya Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, E.D. kontrolündeki otomobil, Ordu Caddesi üzerinde geri manevra yapacağı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle dereye uçtu.

Kazanın ardından, aracın sürücüsü E.D. ve E.D. ve S.A. isimli şahıslar aracın içinde sıkıştı ve yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, aracın içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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