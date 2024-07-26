Sultanbeyli’de baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı! Ellerin kırılsın

İstanbul Sultanbeyli'de Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında bijonla saldırı olayı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, yüzde 98 engelli oğlu Yasir Baki'nin hastanede yapılan kontrolleri sonrası oğlu ile beraber otomobil ile eve dönen Mehmet Baki, tek yönlü yoldan ilerlerken önüne bir kamyonet çıktı.

"BEN İSTEDİĞİM YOLDAN GİDERİM"

Mehmet Baki, kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda olduğunu belirtirken kamyonet sürücüsü "Çıksana lan geriye bu yol benim uğraştırma beni ben istediğim yoldan giderim sana mı soracağım?" diye çıkıştı.

BİJON ANAHTARIYLA SALDIRI

Baki, kavga etmek istemezken, aracını geri çekip kamyonete yol vermesine rağmen kamyonette sürücünün yanında bulunan Ö.D. eline bijon anahtarı ve taş alarak baba ile engelli oğlunun olduğu araca saldırdı.

"OĞLUM ENGELLİ" DEMESİNE RAĞMEN DEVAM ETTİ

Aracın sileceğine ve kaportasına zarar veren Ö.D., aracın kapısını açarak engelli Yasir Baki'yi de bijon anahtarı ile darp ederken, Mehmet Baki'nin ‘oğlum engelli' demesine rağmen durmadı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Şahıs, Mehmet Baki'ye de saldırırken, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Mehmet Baki ile oğlu Yasir Baki olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Mehmet Baki ile oğlu Yasir Baki, kendilerine saldırarak yaralayan Ö.D.'den şikayetçi olurken, olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırgan Ö.D.'yi kısa sürede yakaladı.

"BİJON ANAHTARI İLE KAFAMA VURDULAR BAŞIM YARILDI"

Baba Mehmet Baki, “Engelli oğlumun rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Oğlum yüzde 98 engelli. Hastane işlemlerini bitirip eve dönmek üzere yola çıktık. Tek yön olan yolda karşımıza bir araç çıktı ve bizi sıkıştırdı. Kendilerine buranın tek yönü olduğunu yanlış gittiklerini söylediğim halde bana hakaret ettiler. Buna rağmen ona yol verdim. Sürücünün yanındaki şahıs çok kızgındı. Aracından inip bize demirle saldırdı. Oğlumun kapısını açarak onu darp ettiler. Benim tarafımdaki kapı beni sıkıştırdıkları için açılmıyordu. Engelli oğlumu korumak için aracın diğer tarafından inmek zorunda kaldım. İndiğimde bana da saldırdılar. Arabama da zarar verdiler. Bijon anahtarı ile kafama vurdular, başım yarıldı. Bu insanların trafikte yer almaması lazım” diye konuştu.

Şahsın baba ile engelli oğluna saldırdığı ve hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.