Sultangazi'de kazada duvar ile tabela arasına sıkışan motosikletli hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Sultangazi'de kazada duvar ile tabela arasına sıkışan motosikletli hayatını kaybetti
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü duvar ile trafik tabelası arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde saat 16.00 sularında gerçekleşti. 34 MZ 0874 plakalı motosikleti kullanan 25 yaşındaki Suriyeli Abdul Hamed Hamam Y., kontrolü kaybederek yola savruldu ve duvar ile trafik tabelası arasına sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, sıkışan cesedi elektrikli makas kullanarak bulunduğu yerden çıkardı.

Kazanın neden olduğu uzun araç kuyrukları ise Arnavutköy istikametinde oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

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