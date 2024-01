Sultangazi'de market çalışanı pompalı tüfekli soyguncuları paspasla kovaladı

Sultangazi'nin 14 Aralık Pazar Günü Yunus Emre Mahallesi'nde bir zincir markette meydana gelen olayda, Yüzleri maskeli olan şüpheli kişi Yusuf T. (17) ve Berat Can K., eline aldıkları pompalı tüfekle markete girdi.

Şüpheli kişiler kasanın olduğu bölüme doğru gidip orada sayım yapan market çalışanından kasadaki paraları istedi. Olayı fark eden diğer market çalışanı ise elindeki paspasla elinde pompalı tüfek olan şüphelileri kovaladı.

MARKETTEN KOŞARAK KAÇTILAR

Şüpheliler marketten koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı. Ekipler şüphelileri kaçmaya çalıştıkları otomobilin içinde yakaladı. Araç içerisinde bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise olay sırasında ellerinde bulunan 2 adet pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi. Umut Can Erçel (22), Yunus Çukurlu (25), Berat Can M, (17) Yusuf T. (17) ve Samet Can Ç. (17) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.