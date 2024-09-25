Sultangazili kadınlar denizle tanıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sultangazili kadınlar denizle tanıştı

Sultangazi Belediyesi ilçede yaşayan kadınları ücretsiz boğaz turuna çıkardı.

Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlar için ücretsiz boğaz turları düzenlemeye başladı.

İlk tur, kadınların denizle tanışması amacıyla gerçekleştirildi. Sultangazi'deki belirli bir noktadan alınan katılımcılar, servis otobüsleriyle Eminönü’ne götürüldü. Burada rehberler eşliğinde Boğaz turuna çıkan kadınlar ve 12 yaş altı çocukları, muhteşem manzaralar ve yeşil alanlarla dolu bir gün geçirdi.

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İkramlar eşliğinde İstanbul Boğazı’nın tadını çıkaran katılımcılar, turun ardından servis otobüsleriyle tekrar ilçeye döndü.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İstanbul Boğazı dünyanın en güzel manzarasına sahip yerlerinden biri. Sultangazili komşularımızın bu güzelliği yaşaması ve keyifli bir gün geçirmesi için bu programları düzenliyoruz. Bugunkü misafirlerimiz çocuklarıyla birlikte güzel bir gün geçirdiler. Bundan sonra da bu programlarımız gençlerimiz, yaşlılarımız ve komşularımız için devam edecek. Komşularımızı bu programlara katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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