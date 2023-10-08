Sumudica deliye döndü: Bunun sebebi ne, bilmek istiyorum

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Maçın ikinci yarısında şanssızdık, Başakşehir'e saygı duyuyorum ama ikinci yarıda sahada göremedim" dedi.

Sumudica deliye döndü: Bunun sebebi ne, bilmek istiyorum

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, ikinci yarıda oyunun tek hakimi olduklarını ama şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sumudica, "Şanssız bir maçtı. Maçın ikinci yarısında şanssızdık, Başakşehir'e saygı duyuyorum ama ikinci yarıda sahada göremedim. Bizim için çok zor bir maç oldu. Üçüncü dakikada geriye düştük, daha sonra kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda iyi oynadık, penaltıyı gole çevirseydik başka bir sonuç olabilirdi. Fiziksel olarak çok iyi durumdaydık. Başakşehir'in üzerinde baskı oluşturduk. Başka ne yapabilirdik bilmiyorum. Maxim şu ana kadar 18 penaltıyı gole çevirdi, bugün kaçırdı. Şans bugün Başakşehir'in yanındaydı. Kaybetmeyi hak etmedik. Gaziantep'ten buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu takım daha iyi olacak söz veriyorum, bu takım ligde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimine tepki gösteren Sumudica, şöyle konuştu:

"Hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama ben hocayım, herkese saygı duyuyorum ama VAR olmasa daha çok saygı duyarım. Hakemler daha şanslılar, VAR'dan bazı pozisyonları izleyebilirler. Gördüğüm kadarıyla ikinci penaltıyı da kazanabilirdik, Başakşehirli futbolcu eliyle topu kontrol etti. İnsanlar hata yapabilir, hakemler saniyelik karar veriyorlar ama VAR'ın kararına ise katılmıyorum. Şansları vardı, pozisyonu inceleyebilirlerdi. Avrupa'daki bütün maçları takip ediyorum, anlamadığım bir nokta var. Bir penaltı verdiklerinde, en az 3-4 dakika oyunu durduruyorlar; bazı oyuncular yerde kalıyor, uzun süre kalkmıyorlar ama sadece 5 dakika ekstra zaman ekleniyor. İlk yarıda da oyun çok durdu, yalnızca 2 dakika uzatma verildi. Bunun sebebi ne? Sormak istiyorum. Herkes futbol izlemek istiyor. Bize şans verin oynayalım. VAR'a gittiğiniz zaman sadece 5 dakika maça ilave ediyorlar."
(AA)

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