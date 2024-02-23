Sunay Şener'den analiz açıklaması

Şener, "CRM yazılımlarının yüzde 65'i kullanılmayan raf yazılımlarıdır. Bunlar yatırım yapılmış ama değerlendirilmeyen yazılımlardır. Şirketler satış hedefleri belirliyor, gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyor ama verilerin içindeki farklılıkları gözden kaçırıyor. Bizim sektöre özel olarak geliştirdiğimiz ve Ekmob bilgi birikimiyle oluşturduğumuz yazılımlarımız mevcut." diye konuştu.

CRM, saha ekipleri için uygun bir çözüm değil

Şener, Ekmob'u saha ekip yönetimi platformu olarak hayata geçirdiklerini söyledi. "Sahadaki ekiplerden veri toplamak, raporlamak, yönetime sunmak, sahaya geri dönmek çok zaman ve emek gerektiren işler. Bir satışçının şirkete katkı sağlaması en az üç ay alıyor. Bu nedenle ilk olarak CRM yatırımı yaptık. Ancak CRM'nin saha ekipleri için doğru bir çözüm olmadığını o zaman anladık. Ekmob iki defa pivot yaptı. İlk pivotumuzu mobil CRM olarak yaptık. Sonra 3 yıldır üzerine çalıştığımız satış gücü otomasyon yazılımı Ekmob'a odaklandık. Bu pivot süreçlerinde sahadan ve müşterilerden çok şey öğrendik ve çalışmalarımızı bu geri dönüşlere göre yaptık.

Satış gücü otomasyon yazılımı CRM ile karıştırılıyor

Ekmob bir satış gücü otomasyon yazılımıdır. Şirketler satış gücü otomasyon yazılımını CRM ile karıştırıyor. Bir satış gücü ekibi veya yönetimi kuracaksanız temel olarak yönetmeniz gereken 5 unsur var. Bunlar; insan kaynağı, müşteri, satış, pazarlama ve müşteri ilişkileridir. Şirketler bunları farklı yazılımlarla yönetmeye çalışıyor ve çok fazla veriye bakmak zorunda kalıyor. Bu verileri bir araya getirmek, kurumsal bellek oluşturmak, buradan anlamlı bir veri elde etmek, daha da önemlisi ekibin performansını ve verimliliğini yönetmek zor işler. Bu işlerde CRM yazılımları ne yazık ki etkili çözümler sunmuyor.

Eğer saha ekipleri ve kullanıcılar bir proje ekibi olarak tasarlandığında CRM'nin yanında bir satış gücü otomasyon yazılımına ihtiyaç duyulduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Ekmob satış gücü otomasyonu sayesinde sahadaki ekiple etkin bir yönetim ve iletişim kurmak çok kolay oluyor. Sahada müşteri ziyareti sırasında anında kayıt yapabiliyor, müşteride potansiyel bir fırsatı anında oluşturabiliyor, müşteriyle her türlü ilişkiyi yönetebiliyor ve bunları anında yönetime veya yöneticisine raporlayabiliyorsunuz. Ayrıca sahada merkezden sahaya anlık geri bildirim verebiliyorsunuz. Bu altyapıyla birlikte tüm süreci çok rahat bir şekilde yönetiyoruz." diyerek sözlerini bitirdi.