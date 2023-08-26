Süngülü fotoğraftan çıkan şiir yürekleri yaktı. Ünlü gazeteci Orhan Can'ın şiiri

Arka Güverte'de yer alan habere göre, Büyük Taarruz öncesini ünlü gazeteci Orhan Can, "Süngü Tak" adlı muhteşem şiiriyle anlattı.

İşte o muhteşem şiir:

‘‘Süngü tak’ emri gelmişti..

Mühimmatları azdı..

Biraz sonra mevzilerini terk edeceklerdi…

Ölmek ve öldürmek için

fırlayacaklardı yerlerinden..

Sanki düğünde halaya kalkar gibi

sanki sevdiğine kavuşur gibi

öyle basit

öyle cesur

öyle hızlı,

yağmur taneleri gibi

birbiri ardına düşeceklerdi toprağa..

Yorulmadan

bıkmadan

korkmadan

yorgun öleceklerdi.

Ve hiç yaşamamış gibi

tek tek düşeceklerdi

diğerlerini yaşatmak için..

Kocaman süngüleri

korkusuz yürekleriyle

tereddüt bile etmeden

saldıracaklardı düşmana…

Biraz sonra öleceklerdi…

Ve biraz sonra öleceklerini bildikleri halde

Kocatepe’den İzmir’e

bir oluktan boşalır gibi akacaklardı..

Bir ulus özgür olsun diye

torunlar esir olmasın diye…

Biraz sonra mevzilerinden çıkacak

ondört koldan

onbinlerce yiğit

İri damlalı bir yağmur gibi

düşman üstüne

birbiri ardına inecekti..

Sarışın mavi gözlü komutan

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz” demişti..

Ve her biri

bir yağmur damlası gibi

birbiri ile yarışırcasına

düşman üstüne inmek için

mevzilerinden fırlayacaktı..

O gün bir ulus, ölümden doğacaktı…

Cephane azdı…

Ve “süngü tak” emri gelmişti..

biraz sonra mevzilerinden fırlayacaklardı…

Orhan Can 27 Ağustos 2017 Yakacık

Gazeteci Orhan Can şiirin sonunda şu notu da düşmeyi ihmal etmedi: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnetle anıyorum…

Ayrıca, milletine hiç yalan söylemedikleri için önlerinde saygı ile eğiliyorum.

Not: Siperde tüfeklerine süngü takmış taarruz emri bekleyen Mehmetçiklerin görüntülendiği fotoğraf,

Millî Mücadele Albümü’nde “Mehmetçik siperde taarruz emri beklerken, 1921” açıklamasıyla sunulmuş

(Millî Savunma Bakanlığı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askerî Tarih Daire Başkanlığı Yayınları. Ankara. 2020. Sf: 127).

İŞTE ŞİİRE KONU OLAN DİYALOG

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan ve Türk milletinin mücadelesini, birliğini ve bağımsızlık arzusunu temsil eden 30 Ağustos 1922'de Mareşal Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarıp Türkiye'nin bağımsızlığını yeniden kazandı.

Büyük Taarruz öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile emrindeki askerler arasında şu diyalog geçer:

M. Kemal: Asker, dur! Niçin kaçıyorsunuz?

Asker: Kumandanım, düşman!...

M. Kemal: Nerede?

Asker: (Eliyle az ilerideki 261 rakımlı tepeyi gösterir) İşte!...

(Gerçekten de Teğmen Tulloch komutasındaki bir Anzak müfrezesi elini kolunu sallaya sallaya yaklaşmaktadır)

M. Kemal: Düşmandan kaçılmaz!

Asker: Üç saattir çarpışıyoruz. Cephanemiz kalmadı kumandanım!

M. Kemal: Cephaneniz yoksa süngünüz var! Süngü tak! Yat!

(Bu olayı gören Teğmen Tulloch, Mustafa Kemal'in askere ateş açtıracağını düşünmüş, o da müfrezesini yere yatırmıştır. Mustafa Kemal bu an için "Savaşı kazandığımız an işte bu andır" der.)