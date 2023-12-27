Sunucu Oya Çebi spikerlerin neden 'İstanbul' yerine 'Istanbul' dediklerini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sunucu Oya Çebi spikerlerin neden 'İstanbul' yerine 'Istanbul' dediklerini açıkladı
Ana haber sunucusu Oya Çebi, spikerlerin 'İstanbul'u neden 'Istanbul' diye okuduklarını açıkladı. Çebi bir başka örnek vererek 'Düzenlenecek' diye yazılır ama biz 'Düzenlenicek' diye okuyoruz diyerek nedenini açıkladı.

Beyaztv'de hafta içi ana haber bültenini sunan Oya Çebi mesleğiyle ilgili merak edilen telafuz konusuna açıklık getirdi. Türkçenin asla yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığını savunan Çebi, spikerlerin bazen daha kibar söylenmesi açısından bazı kelimelerde farklı telaffuzlar yapabildiklerini açıkladı.

Oya Çebi şunları söyledi: "Şimdi biz neden 'İstanbul' değil de 'Istanbul' diyoruz spiker olarak. Çünkü Türkçe her zaman söyledim bunu. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Daha kibar daha nayif söylenmesi açısından 'Istanbul'u daha çok kullanıyoruz. Ama yazım olarak değiştirme şansımız yok. Bu yüzden de İstanbul yazıyoruz" dedi.

İstanbul dışında başka bir örnek vermek gerekirse diyen Çebi "Düzenlenecek diye yazılır düzenlenicek diye okunur. Bu yüzden bazı değişiklikler yaparız. Daha kibar olmak için" diye konuştu.

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