'Süper' Galatasaray altıda altı yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a 5-1 yenilerek büyük hayal kırıklığına uğrayan Galatasaray, morali Süper Lig'deki Konyaspor maçında buldu.

Yunus Akgün’ün bir gol bir asitle yıldızlaştığı karşılaşmada kaptan Icardi fileleri havalandırmaya devam etti.

Ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3-1'lik skorla sarı kırmızılılar ligde altıda altı yaparak en yakın takipçileri Samsunspor ve Fenerbahçe'ye altı puan fark attı.

ICARDI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Konyaspor ile sahasında oynadığı mücadelede ikinci golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 4. gol sevincini yaşadı. Müsabakaya 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de RAMS Park’ta oynadığı son 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Süper Lig'de son olarak iç sahada 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 18, bu sezon da 3 olmak üzere toplam 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY-KONYASPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Bardhi, Melih, Muleka, Umut

GALATASARAY 3-1 KONYASPOR

1' Hakem Yasin Kol'un ilk düdüğüyle zorlu 90 dakika başladı.

4' Sarı kart! Galatasaray'da Lucas Torreira yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

11' Galatasaray tehlikeli geldi: Jakobs'un ortasında Icardi ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Ancak top direğin yanından dışarı gitti.

21' Konyaspor fırsat tepti! Muleka kale önünde yakın mesafeden topu dışarı yolladı.

22' GOL! Barış Alper'in sürüklediği atakta kaleciden dönen toğu tamamlayan Yunus Akgün Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

33' Bardhi'nin uzaktan şutunda Abdülkerim topu kafayla uzaklaştırdı.

37' Galatasaray tehdit yarattı: Sane'nin derin pasında defan arkasına koşu yapan Sallai topla buluştu. Sallai'nin şutunda Deniz gole izin vermedi.

40' Muleka ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Ancak Singo topun Uğurcan'a gelmesini engelledi.

41' Konyaspor'dan tehlikeli atak! Kenardan gelen ortaya ön direkte dokunan Umut Nayır'ın şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

45' İlkay Gündoğan uzaklardan şansını denedi. Şutunda isabet yok.

45+1' GOL! Yunus Akgün'ün şık pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi Deniz'i mağlup ederek farkı 2'ye çıkardı.

İlk Yarı Sonucu: Galatasaray 2-0 Konyaspor

Konyaspor'da oyuncu değişikliği: Ndao devre arasında oyundan çıktı. Yerine Tunahan Taşçı oyuna dahil oldu.

48' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından çektiği şuttu Deniz Ertaş topu direk dibinden kornere çelmeyi başardı.

50' Sallai'nin uzaktan sert şutunda Deniz Ertaş gole izin vermedi.

64' GOL! Lucas Torreira uzaktan harika bir şutla Deniz'i çaresiz bıraktı. Uruguaylı yıldız skoru 3-0'a getirdi.

68' Galatasaray'dan 3 değişiklik birden: Yunus, Torreira ve Jakobs kenara gelirken Sara, Lemina ve Sanchez oyuna dahil oldu.

68' Konyaspor'da oyuncu değişikliği: Melih İbrahimoğlu'nun yerine Jo Hin-Ho oyuna girdi.

73' Konyaspor kaleyi yokladı: Muleka'nın uzaktan sert şutunda Uğurcan Çakır topu köşeden çıkardı.

74' Galatasaray'da 2 oyuncu değişikliği: İlkay ile Barış Alper oyundan çıkarken Berkan Kutlu ile Kaan Ayhan oyuna girdi.

79' GOL! Tunahan'ın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayır düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi.

81' Konyaspor'da 2 oyuncu değişikliği: Jevtovic ve Muleka'nın yerlerine Bjorlo ve Pedrinho oyuna girdi.

88' Konyaspor'da oyuncu değişikliği: Enis Bardhi yerini Stafanescu'ya bıraktı.

Maç Sonucu: Galatasaray 3-1 Konyaspor