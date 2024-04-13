Süper Lig tarihinde bir ilk oldu. Emre Belözoğlu bile itiraz edemedi. Eren Bozdaş yazdı

karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu’nda coşkulu tribünler önünde oynanan mücadeleye Ankaragücü oldukça dominant başlasada sarı-lacivertliler bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Gaziantepli Maxim’in içeriye çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Jevtovic defansa çarpan topla takımını 7. Dakikada öne geçirdi.

Gaziantep’in bu golü sonrası iyice agresif oynamaya başlayan Ankaragücü kaleyi görür görmez şut çekmeye başladı.

Pek çok başarısız girişimden sonra Bassogog’un herkesi geçip getirdiği topta Ali Sowe 24. Dakikada beraberlik golünü bulsada Süper Lig tarihinde bir ilk gerçekleşti.

Süper Lig’deki ilk yabancı VAR hakemi olarak tarihe geçen İspanyol hakem Mario Melero ilk müdahalesini yaptı. İspanyol hakemin VAR müdahalesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Golün iptal olmasından sadece birkaç dakika sonra 31’de Morutan’ın uzun ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan takımına beraberliği getirdi.

Beraberlik golünün ardından Gaziantep FK bir tepki göstermek istesede iki takımda karşılıklı şutları direkten döndü ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı Emre Belözoğlu’nun direktifleri doğrultusunda topun kontörlünü iyice eline alan Ankaragücü Gaziantep FK’ye şans tanımadı

Bu sefer uzaklardan vurmanın yanı sıra kanatları da etkili kullanmaya başlayan Ankaragücü meyvelerini kısa sürede topladı.

65’te Kitsiou’nun ortasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda topu önünde bulunan Sowe takımını öne geçirdi.

Öne geçmenin rehavetine kapılmayan ev sahibi ekip bundan 3 dakika sonra 68’te bu sefer Efkan’ın uzaktan vurduğu şut ile farkı ikiye çıkardı.

Art arda gelen goller sonrası Selçuk İnan oyuncularını bir bir oyuna sokarken Emre Belözoğlu ise tam tersi bir şekilde savunmacılarını oyuna dahil etti.

Yapılan değişiklikler sonrası oyun biraz daha dengelensede konuk ekip rakip savunmayı geçmeyi başaramayınca maç 3-1 Ankaragücü’nün galibiyeti ile sona erdi.

Bu galibiyet ile 37 puana çıkan Ankaragücü 12. Sıraya yerleşirken 31 puanda kalan Gaziantep 17. Sırada düşme hattında yer aldı.