Erol Bulut kabusu yaşadı

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Erol Bulut kabusu yaşadı
Cardiff City'nin play-off umutları yok oldu

İngiltere Champhionship 43. Hafta mücadelesinde Cardiff City deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.

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The Den'de oynanan maçta Millwall konuk ekibi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Millwall’a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Michael Obafemi, 45+4. dakikada Jake Cooper ve 90+3. dakikada Duncan Watmore attı. Cardiff’in tek golü ise 24. dakikada Yakou Meite’den geldi.

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Son 5 maçta 3. kez mağlup olan Erol Bulut ve öğrencileri 59 puan ile 11. Sırada kalarak play-off umutlarına veda etti.

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