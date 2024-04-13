Erol Bulut kabusu yaşadı

İngiltere Champhionship 43. Hafta mücadelesinde Cardiff City deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.

The Den'de oynanan maçta Millwall konuk ekibi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Millwall’a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Michael Obafemi, 45+4. dakikada Jake Cooper ve 90+3. dakikada Duncan Watmore attı. Cardiff’in tek golü ise 24. dakikada Yakou Meite’den geldi.

Son 5 maçta 3. kez mağlup olan Erol Bulut ve öğrencileri 59 puan ile 11. Sırada kalarak play-off umutlarına veda etti.