Süper Lig yıldızlarının piyasa değerleri değişti. En çok patlama yapan futbolcu herkesi şaşırttı

Trendyol Süper Lig’de 6. Hafta geride kalırken yıldız futbolcuların güncel piyasa değerleri değişti.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değerleri şöyle:

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes’in değeri 5 milyon Euro artarak 17 milyon Euro oldu. Gedson Fernandes bu artışla değeri en fazla yükselen futbolcu oldu.

Bu sezon 12 maçta attığı 6 gol ile Beşiktaş’ın gol yükünü sırtlayan Aboubakar’ın değeri 1 milyon Euro artarak 7 milyon Euro oldu.

Yaz transfer döneminde Milan’dan ayrılarak Beşiktaş’ın yolunu tutan Ante Rebic’in değeri 1 milyon Euro azalarak 5 milyon Euro’ya geriledi.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerin değeri en çok artan futbolcusu İsmail Yüksek oldu. Genç yıldızın değeri 4 milyon Euro’dan 5.5 milyon Euro’ya yükseldi.

Fenerbahçe’de savunma hattının yeni lideri olan Becao’nun değeri 1 milyon Euro artarak 11 milyon Euro oldu.

Çıktığı 10 maçta 12 skor katkısı üreten İrfan Can Kahveci’nin değeri de 1 milyon Euro artarak 7.5 milyon Euro oldu.

Fenerbahçe’deki geleceği henüz belirsizliğini koruyan Miguel Crespo’nun değeri 2 milyon Euro düşerek 6 milyon Euro oldu.

GALATASARAY

Galatasaray’ın, bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zaha’nın değeri 2 milyon Euro azalarak 20 milyon Euro oldu.

Bu sezon formasını Kerem Demirbay’a kaptırdı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun değeri 7 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya düştü

Süper Lig’in en pahalı sol kanadı konumunda yer alan Kerem Aktürkoğlu’nun değeri 2 milyon Euro artarak 17 milyon Euro oldu.

Galatasaray Mauro Icardi’yi 10 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Golcü, oyuncunun 19 olan piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesine geldi.

Yaz aylarında 22 milyon Euro’ya varan teklifler almasına rağmen satılmayan Nelsonn’un değeri 19 milyon Euro’ya yükseldi.

Nelsson’un stoperdeki partneri olan Bardakcı’nın da değeri 1 milyon Euro artarak 7.5 milyon Euro oldu.

TRABZONSPOR

Trabzonspor’un milli kalecisinin en son 12 milyon Euro olan değeri 9 milyon Euro’ya düşürüldü.

Yeni transfer Nicolas Pépé’nin değeri ise 18 milyon Euro’dan 14 milyon Euro’ya düştü. Bu güncellemede en çok değer kaybeden oyuncu Pépé oldu.

Son 6 Süper Lig maçında 2 gol ve 2 asist yapan Enis Bardhi’nin değeri 4.7 milyon Euro’da 6 milyon Euro’ya çıkarıldı.