Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

KAYNAK: İHA
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın iki maçla başlayacak.11 Kasım Cumartesi ve 12 Kasım Pazar günü oynanacak mücadelelerle devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini yaptığı açıklamayla duyurdu.

Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Çağdaş Altay
16.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

12 Kasım Pazar:

13.30 Pendikspor - Samsunspor: Burak Pakkan
16.00 Beşiktaş - Başakşehir: Arda Kardeşler
16.00 Çaykur Rizespor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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