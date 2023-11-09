Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın iki maçla başlayacak.11 Kasım Cumartesi ve 12 Kasım Pazar günü oynanacak mücadelelerle devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini yaptığı açıklamayla duyurdu.

Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu



11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Çağdaş Altay

16.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek



12 Kasım Pazar:

13.30 Pendikspor - Samsunspor: Burak Pakkan

16.00 Beşiktaş - Başakşehir: Arda Kardeşler

16.00 Çaykur Rizespor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler