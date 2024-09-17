Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın dün akşam oynanan Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ile sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF tarafından paylaşılan kayıtlarda Trabzonspor - Beşiktaş ve Kasımpaşa - Fenerbahçe maçındaki pozisyonlara yer verildi.

Trabzonspor - Beşiktaş arasındaki derbinin 12. dakikasında Edin Visca'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon için hakem Ali Şansalan ile VAR arasında şu konuşma geçti:

Ali Şansalan: "Özgür abi bileğin üstüne zaten tendonun oraya net bir müdahale var ayağının tabanıyla. Topta yok orada zaten. Poziypnu gördüm benim için bu kırmızı kart"

VAR: "Tamam. 7 numaralı oyuncu tamam"

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında ise Allain Saint-Maximin'in yerde kalması sonrası verilen penaltı kararı için ise geçen diyalog şöyle:

VAR: "Umut hocam potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. 20 numaralı oyuncu 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor"

Halil Umut Meler: "20 numaralı oyuncu 97 numaralı oyuncunun ayağına basıyor, top içeride. Penaltı kararıyla oyuna başlıyorum"