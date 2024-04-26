Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Süper Lig 34. hafta heyecanı ile devam ediyor.
Lider Galatasaray haftanın açılış maçında Adana Demirspor'a konuk olurken Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
İşte haftanın programı:
CUMA:
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Sedat Kaya, Mirza Şeker
CUMARTESİ:
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Mirza Şeker
16.00 Sivasspor-Konyaspor: Recep Çınar
19.00 Hatayspor-Başakşehir: Eren Bozdaş
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Gürel Yurttaş, Fatih Saboviç
PAZAR:
16.00 Alanyaspor-İstanbulspor: Eren Bozdaş
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Turgay Beşyıldız
19.00 Çaykur Rizespor-Ankaragücü: Volkan Aliakar
PAZARTESİ:
20.00 Karagümrük-Antalyaspor: Volkan Aliakar
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