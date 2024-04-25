Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme

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Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme
Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Adana Demirspor iki yıldızından gelen haberle sarsıldı.

Süper Lig'in 34. hafta açılış maçı yarın Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi ev sahibi Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'nın yarın Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği açıklandı.

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Bu iki isimden Emre Akbaba'nın ayağında çatlak bulunduğu, büyük ihtimalle sezonun kalan bölümünde görev alamayacağı kaydedildi. Adana Demirspor'da ayrıca sakatlığı devam eden Jose Rodriguez de oynayamayacak.

Yusuf Sarı bu sezon 30 maçta şans buldu, 5 gol ile 9 asist yaptı. Emre Akbaba da 39 mücadelede Mavi-Lacivertli formayla görev aldı, 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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