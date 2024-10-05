Süper Lig’de günün maçları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de günün maçları

Trendyol Süper Lig’in 8. haftası 4 maçla devam edecek. Günün merakla beklenen maçında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor’a karşı mücadele edecek.

Süper Lig’de 8. hafta bugün oynanacak 5 maç ile devam edecek. Günün açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Bodrumspor’u ağırlayacak. Saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Saat 16.00’da başlayacak mücadelede ise Göztepe ile Sivasspor karşılaşacak. Maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

Bugün saat 19.00’da ise 2 maç oynanacak. Hatayspor, kendi evinde Trabzonspor’u ağırlarken Başakşehir ise Kayserispor’a karşı 3 puan mücadelesi verecek.

Hatayspor-Trabzonspor maçını Kadir Sağlam, Başakşehir-Kayserispor maçını ise Yasin Kol yönetecek.

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