Süper Lig'de merakla beklenen son Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kıran kırana geçen Trendyol Süper Lig'de sezon sona eriyor.

Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyon kim olacak?

İstanbulspor ve Karagümrük'ün ardından lige veda edecek olan son iki takım kim olacak?

Haftalardır süren düğüm çözülecek Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.

İşte haftanın programı:

CUMARTESİ

19.00 Sivasspor-Kayserispor: Eren Bozdaş

PAZAR

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Fatih Saboviç

19.00 Konyaspor-Galatasaray: Sedat Kaya / Recep Çınar

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mirza Şeker

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Turgay Beşyıldız

19.00 Hatayspor-Çaykur Rizespor: Volkan Aliakar

19.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Eren Bozdaş