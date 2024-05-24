Süper Lig'de merakla beklenen son Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de merakla beklenen son Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig 38. hafta ile sona eriyor. Haftalardır süren düğüm sonunda çözülüyor.

Kıran kırana geçen Trendyol Süper Lig'de sezon sona eriyor.

GalatasarayFenerbahçe mi? Şampiyon kim olacak?

İstanbulspor ve Karagümrük'ün ardından lige veda edecek olan son iki takım kim olacak?

Haftalardır süren düğüm çözülecek Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.

İşte haftanın programı:

CUMARTESİ
19.00 Sivasspor-Kayserispor: Eren Bozdaş

PAZAR
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Fatih Saboviç
19.00 Konyaspor-Galatasaray: Sedat Kaya / Recep Çınar
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mirza Şeker
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Turgay Beşyıldız
19.00 Hatayspor-Çaykur Rizespor: Volkan Aliakar
19.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Eren Bozdaş

İlgili Haberler
Koç Holding beklenen açıklamayı yaptı. Gözler Ali Koç'a çevrildi
Sergen Yalçın'dan son açıklama
Sergen Yalçın'dan son açıklama
Milli Takım'da büyük skandal
Trabzonspor'un yenilgisi canından etti
Trabzonspor'un yenilgisi canından etti
Sakaryaspor'a 19 buçuk milyon TL toplandı
Sakaryaspor'a 19 buçuk milyon TL toplandı
Son Haberler
Konyaspor yönetiminden Galatasaray maçı öncesi flaş hamle Spor
Konyaspor yönetiminden Galatasaray maçı öncesi flaş hamle
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı Yaşam
Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
Kaçak geçişlere göz yuman görevliler! Gündem
Kaçak geçişlere göz yuman görevliler!
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan veda! Başrol apar topar kadroya veda etti... Keşfet
Yalı Çapkını dizisinde yürek yakan veda! Başrol apar topar kadroya veda etti...
Tersine turizm tehlikesi Yazarlar
Tersine turizm tehlikesi
Türkiye’de Yargı ve Adalet: Siyasetin Gölgesinde Bir Sistemin Analizi Yazarlar
Türkiye’de Yargı ve Adalet: Siyasetin Gölgesinde Bir Sistemin Analizi
Hesap ver Mehmet Şimşek Yazarlar
Hesap ver Mehmet Şimşek