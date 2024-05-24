Süper Lig'de merakla beklenen son Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kıran kırana geçen Trendyol Süper Lig'de sezon sona eriyor.
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyon kim olacak?
İstanbulspor ve Karagümrük'ün ardından lige veda edecek olan son iki takım kim olacak?
Haftalardır süren düğüm çözülecek Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.
İşte haftanın programı:
CUMARTESİ
19.00 Sivasspor-Kayserispor: Eren Bozdaş
PAZAR
19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Fatih Saboviç
19.00 Konyaspor-Galatasaray: Sedat Kaya / Recep Çınar
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mirza Şeker
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Turgay Beşyıldız
19.00 Hatayspor-Çaykur Rizespor: Volkan Aliakar
19.00 Adana Demirspor-Başakşehir: Eren Bozdaş
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