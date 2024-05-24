Milli Takım'da büyük skandal

A Milli Takım'ın Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu.

Vincenzo Montella geniş kadroyu belirledi ve resmen açıklandı.

Ancak seçimlerin büyük skandal olduğunu düşünüyorum.

Milli takımın aday kadrosu şöyle;

''Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Enes Ünal (Bournemouth), Yusuf Yazıcı (Lille)''

Ajax ile bu sezon 13 maça çıkan, Jong Ajax ile 11 maça çıkan Ahmetcan Kaplan varken bu sezon Beşiktaş ile 42 maça çıkan Necip Uysal yok.

Her şey forma süresi olarak değerlendirilemez tabi ancak Necip Uysal'ın en azından geniş kadroda yer alabilirdi. Çünkü bu sezon iyi bir performans sergiledi.

Diğer taraftan Beşiktaşlı Salih Uçan da kadroda yok.

Onun dışında Hull City'de harikalar yaratan Ozan Tufan yok.

Sadece bir sol bek eklenmiş listeye: Ferdi Kadıoğlu.

Umarım olmaz Allah korusun ancak Ferdi'ye bir şey olma durumunda yerinde kim görev alacak?

En azından Rıdvan Yılmaz veya Eren Elmalı'nın geniş kadroya alınması gerekirdi.

Aynı şekilde Samet Akaydin da gereksiz bir tercih bana kalırsa.

Durum bundan ibaret.

Umarım EURO 2024'te iyi işler yaparız da biz yanılırız...