Süper Lig’de milli ara sonrası perde açılıyor

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Süper Lig’de milli ara sonrası perde açılıyor

Süper Lig’de milli ara sonrası perde açılıyor. Ligin 5. haftası yarı oynanacak 4 maçla başlıyor.

Süper Lig’de milli ara sonrası perde açılıyor. Süper Lig’de 5. hafta maçları yarın başlıyor. Yeni haftanın açılış maçları yarın saat 17.00’da başlayacak. Oynanacak iki maçta Sivasspor Gaizantep FK’yı ağırlarken, Samsunspor ise kendi evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

Sivasspor ligde 4 puanla 10. sırada bulunurken Gaziantep FK ise 3 puanla 13. sırada yer aldı. Öte yandan Samsunspor 4 hafta sonunda 6 puanla 7. sırada yer alırken Konyaspor ise 4 puanla 9. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 5. haftanın açılış gününde akşam saatlerinde 2 maç oynanacak. Saat 20.00’da başlayacak mücadelelerde Bodrumspor Başakşehir’i ağırlayacak. Ayrıca günün beklenen maçında Galatasaray ise Çaykur Rizespor karşısında kendi evinde galibiyet arayacak.

Bodrumspor geçen 4 haftada 3 puan toplayarak 14. Sıraya geldi. Başakşehir ise 7 puan toplayarak 5. sırada kendisine yer buldu. Öte yandan Galatasaray topladığı 9 puanla Fenerbahçe’nin arkasında 2. sıraya yerleşirken Çaykur Rizespor ise 4 puanla 12. sırada yer alıyor.

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