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Adana Demirspor - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam oynanacak Adana Demirspor - Giresunspor mücadelesinin VAR hakemi Erkan Engin oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:24
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Süper Lig'de oynanacak Adana Demirspor - Giresunspor maçının VAR hakemi açıklandı

Adana Demirspor - Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor, bu akşam Giresunspor'u konuk edecek.

Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Çimen yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğuna da Erkan Engin oturacak.

Engin'e, AVAR’da Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.

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