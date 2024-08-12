Süper Lig'de şampiyon şimdiden belli oldu

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Süper Lig'de şampiyon şimdiden belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk şampiyonluk tahmini yapıldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de kimin şampiyon olacağını tahmin ederken, Süper Lig'de küme düşecek takımları da oranladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftası oynanırken, futbol veri sitesi Euro Club Index ilk şampiyonluk tahminini gerçekleştirdi.

İŞTE YENİ SEZON TAHMİNLERİ
Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen site, Gaziantep FK'nin 29 puanla sezonu son sırada tamamlayacağını tahmin etti.

Küme düşecek ikinci takımın ise 34 puanla Adana Demirspor olacağı öngörüldü.

Sitenin yaptığı tahmine göre ise küme düşecek üçüncü takım, 34 puanla Süper Lig'e geri dönen Göztepe.

Küme düşecek son takımın ise 32 puanla Bodrum FK olacağı tahmin edildi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Sitenin tahminine göre Süper Lig'i ilk 5 sırada tamamlayacak olan takımlar şu şekilde:

5- Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 1)
4- Trabzonspor: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 1.1)
3- Beşiktaş: 76 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 6.3)
2- Galatasaray: 91 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 39.9)
1- Fenerbahçe: 93 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 51.5)

Fenerbahçe, sitenin yaptığı tahmine göre Süper Lig'i şampiyon bitirecek.

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