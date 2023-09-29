Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Süper Lig'de 7. hafta maçları bugün oynanacak olan Samsunspor Gaziantep FK maçı ile başlayacak.
7. haftanın başlamasına saatler kala, İddia Risk Merkezi Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'ye verilen oran 2.40'tan 2.05'e düştü.
Galatasaray'ın oranı ise oranı 2.50'den 2.25 olarak değiştirildi.
Adana Demirspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı ise 4.75.'ten 8.00'e çıktı.
Trabzonspor'un oranında bir değişiklik olmadı. Bordo-mavililerin oranı 20 olarak kaldı.