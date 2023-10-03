Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte son durum

Süper Lig'de Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe, ezeli rakibini geçerken Adana Demirspor da listeye dahil oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte son durum

Editör: Fatma Demirkaya

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi.

Güncellenen oranların ardından 2.05 oranla favori Fenerbahçe olurken, Galatasaray 2.25 oranla onu takip etti.

Beşiktaş'ın oranı 8.00'den 10.00'a yükselirken Trabzonspor ise 20.00 orandan 25.00 orana yükseldi.

Öte yandan Adana Demirspor da 20.00 oranla listeye dahil oldu.

İşte şampiyonluk oranları;

1) Fenerbahçe: 2.05
2)Galatasaray: 2.25
3)Beşiktaş: 10.00
4) Adana Demirspor: 20.00
5) Trabzonspor: 25.00

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