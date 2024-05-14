Okan Buruk kararını verdi. 3 yıldızın üstü çizildi

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk kararını verdi. 3 yıldızın üstü çizildi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği isimler belli oldu.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunu oluşturma adına şimdiden çalışmalar başladı.

Her iki başkan adayı Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un yola devam etmek istediği teknik direktör Okan Buruk, bazı oyuncularını gözden çıkardı.

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Karagümrük karşılaşması sonrası şampiyonluk yolunda herhangi bir motivasyon kaybına izin vermeme adına "Bütün oyuncularımın kalmasını istiyorum" diyen başarılı hocanın 3 futbolcunun üzerini çizdiği ortaya çıktı.

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Listenin ilk sırasında Sergio Oliveira var. Teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan, daha sonra affedilip takımla birlikte antrenmanlara katılmasına izin verilen Portekizli futbolcu, takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.

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Okan Buruk ayrıca bekleneni veremeyen Tete'nin dışında zaman zaman yıldızı parlasa da genel anlamda istenen performansa ulaşamayan Zaha ile de yeni sezonda çalışmayı düşünmüyor. Bu oyuncuların dışında kiralık oynayan isimler de gönderilecek.

Okan Buruk; Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve transfer teklifleri almasına rağmen Barış Alper Yılmaz'ın mümkünse kalmasından yana.

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