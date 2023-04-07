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Başkent'te 19 yıllık randevu

Süper Lig'de yarın tarihi bir gün yaşanacak. 19 yıl sonra Başkent Ankaragücü İstanbulspor maçına tanıklık edecek.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:44
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Süper Lig'de tarihi gün

Başkent'te 19 yıllık randevu
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
Alt sıralara yakından ilgilendiren maç saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek 23 yıl sonra yarı finale yükselen MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 25 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattında yer alan İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor.

SARI ALARMI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Sarı-lacivertlilerde Emre Kılınç ile Kevin Malcuit sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler İstanbulspor maçında sarı kart görürse, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. 

TARİHİ GÜN

İki takım Süper Lig'de yaklaşık 19 yıl sonra Ankara'da birbirlerine rakip olacak.
MKE Ankaragücü ile İstanbulspor arasında Ankara'da son Süper Lig maçı 14 Ağustos 2004'te oynanmış ve gol sesi çıkmamıştı.(AA)

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