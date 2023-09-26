Süper Lig'de toplu sonuçlar puan durumu 7. haftanın fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken 5'te 5 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'de toplu sonuçlar puan durumu 7. haftanın fikstürü

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig’de Cuma günü Gaziantep FK-İstanbulspor maçı ile başlayan 6. Hafta mücadeleleri Hatayspor-Trabzonspor karşılaşması ile sona erdi.

SÜPER LİG'DE 6. HAFTA SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-İstanbulspor: 2-0

Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: 2-1

MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-1

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 3-2

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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SÜPER LİG'DE 7. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

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