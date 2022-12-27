Ümraniyespor'dan kritik 3 puan

Süper Lig'in 16.haftasında MKE Ankaragücü, evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Ümraniyespor mücadeleyi 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi Ankaragücü'nün tek golünü 2.dakikada G.Zahid atarken, Ümraniyespor'un gollerini 9.dakika ve 55. dakikalarda D. Avounou kaydetti.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü 16 puanla 11.sırada yer alırken, Ümraniyespor kritik bir 3 puan alarak 10 puanla 18.sıraya yükseldi.