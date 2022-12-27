Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci şoku. Taraftarlarla tartışan tecrübeli oyuncu Galatasaray maçında yok

Ankaragücü, Ümraniyespor karşısında kendi sahasında şok bir yenilgi aldı.

Sarı lacivertli takım bir darbe de Tolga Ciğerci'den aldı. Sarı kart gören Tolga Ciğerci, sınırda olduğu için 4 Ocak'ta yapılacak Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Taraftarlar, Tolga'nın cezalı duruma düşmesine tepki gösterdi. Protesto edilen Tolga Ciğerci de buna karşılık el işareti yaptı.

Ortam gerginleşirken araya teknik direktör Ömer Erdoğan girdi.

Ankaragücü ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Tolga, çıktığı 12 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.