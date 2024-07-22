Süper Lig'de yabancı kuralı değişti

Geçtiğimiz hafta düzenlenen TFF seçiminde 134 delegenin oyunu alan İbrahim Hacıosmanoğlu Mehmet Büyükekşi’yi geçerek yeni başkan seçildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu ve yeni yönetim kurulu seçimin ardından bugün ilk kez bir araya geldi. Yapılan toplantıda sonucunda mevcut yabancı kuralında değişikliğe gidildi.

YABANCI SINIRI 14 OLDU

Süper Lig kulüpleri için var olan maksimum 12 yabancı oyuncu kuralı 14'e çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.



Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.



TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı"