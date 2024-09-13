Süper Lig’de yabancı sayısı değişecek. TFF açıkladı

Süper Lig’de transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala yabancı kuralı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aralarında Beşiktaş’ın da olduğu bazı kulüpler sayının artırılmasını isterken TFF’den açıklama geldi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada yabancı kuralında değişiklik yapacaklarını söyledi.

NTV Spor’a açıklamalar yapan Kazancı, sürekli değişen bir kural istemediklerinin altını çizerek, Detaylı bir çalışma yaparak uzun süreli bir kural oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kuralın her sene değişmesi nedeniyle kulüplerin zorlandığının altını çizen Kazancı ”Bu sene de adet sayısında değişiklik olmadı. Sadece sahada oynayan Türk futbolcu sayısı değişti. Bu sene de 14'ten 12'ye inmesiyle bazı kulüplerimizin zorluk yaşaması, haklı fesih söz konusu olmasın diye kadroda tutabilmeleri için 14'te sabit tutuldu” şeklinde konuştu.

"GELECEK SEZONDAN İTİBAREN BİR KARAR ALACAĞIZ"

Kararın gelecek sezondan itibaren alınacağını belirten Kazancı, altyapıdan yetişen oyuncuların ve milli takımların durumuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi yabancı sınırı, sayısıyla alakalı tek taraflı bakmak çok yeterli değil. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Alt akademilerden yetişen, alt liglerde oynayan oyuncuların oynama sürelerini ve kalitelerini yukarıya çekmemiz lazım. Biz, 'sahada 3 olsun ama olmak zorunda olduğu için 3 tane olsun' istemiyoruz. Bu 1 günlük bir şey değil. Altyapı projesiyle alttaki havuzun genişlemesiyle söz konusu olabilecek bir şey. Sınırsız yabancı olsa bile milli takımı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçiş sürecinde de şu anda 14 sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız mutlaka ve bu karar da uzun soluklu olacak. Tek senelik bir karar alma derdimiz yok."