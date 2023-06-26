Süper Lig'den düşen kulüp başkanı takımı satılığa çıkardı

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulübü satmaya hazır olduklarını açıkladı.

Süper Lig'den düşen kulüp başkanı takımı satılığa çıkardı

Süper Lig'den bu sezon küme düşerek hüsrana uğrayan Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız" çağrısında bulundu.

Bu sezon 1. Lig'de müacadele edecek Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, Giresunspor tesislerinde düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Vefa Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün borçları ve gelecek sezon oluşturmayı planladıkları sponsorluk gelirleriyle ilgili bilgi verdi.

Ara transfer dönemi için ödenmesi gereken borçlar olduğunu vurgulayan Yamak, ocak ayındaki transfer tahtasını açtırmaları için yaklaşık 109 milyon lira gerektiğini söyledi.

Yamak, bu sezon takımı tekrar kurmaları için yaklaşık 50 milyon liraya daha ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, Giresunspor'un ocak ayına kadar 150 milyon liraya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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