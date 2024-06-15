Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti

Uzun yıllar Premier Lig'de Arsenal forması giyen, bir dönem Trabzonspor'da da oynayan eski futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti.

Acı haberi uzun yıllar formasını terlettiği Arsenal verdi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, ''Eski forvetimiz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalıktan sonra hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz için büyük üzüntü duyuyoruz.

Kevin kulüpteki herkes tarafından hayrandı. Bu zor zamanda hepimiz onun arkadaşlarını ve ailesini düşünüyoruz. Huzur içinde yat Kevin'' ifadeleri kullanıldı.

Campbell, hastalığından dolayı bir süredir tedavi altındaydı.

TRABZONSPOR'DA OYNADI

İngiliz efsane futbolcu, 1998-1999 sezonunda ülkemizde Trabzonspor'da oynamıştı.

Trabzonspor'da geçirdiği sezon sonrası yeniden ülkesine dönen Campbell, Everton, West Bromwich ve Cardiff City'de oynadıktan sonra futbol kariyerini noktalamıştı.

TRABZONSPOR MESAJ YAYINLADI

Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''1998-1999 sezonunda formamızı giyen eski futbolcumuz Kevin Campbell’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Kevin Campbell, kulübümüz için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük bir değerdi. Onun sahadaki performansı ve Trabzonspor’umuza kattığı enerji, taraftarlarımızın kalbinde her zaman özel bir yer tutacaktır. Bu acı kayıp karşısında, başta Campbell ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.