Süper meyve kolesterolü dengeliyor bağışıklığı çelik gibi yapıyor. C vitamini deposu

Yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronyanın hasadına Edirne'de başlandı. Aronya, bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa iyi geliyor.

KAYNAK: AA
Süper meyve kolesterolü dengeliyor bağışıklığı çelik gibi yapıyor. C vitamini deposu

Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan aronyanın hasadı Edirne'de başladı. Kentte ekim alanları genişledi ve olgunlaşma sürecini tamamlayan meyveler tarım işçileri tarafından toplanarak kasalara dolduruldu.

Üretici Enver Kırımlı, AA muhabirine aronya hasadı heyecanı yaşadıklarını söyledi. Aronyanın Edirne için yeni bir meyve olduğunu belirten Kırımlı, 2 yıl önce dikimini yaptıkları fidelerin meyve vermeye başladığını ifade etti.

aa-20230926-32240896-32240888-edirnede-super-meyve-aronyanin-hasadina-baslandi.jpg

"ÜRÜNÜN İHRACAT DEĞERİ YÜKSEK"

Bu üründe verimin ve kalitenin yüksek olduğunu dile getiren Kırımlı, "Ürünün ihracat değerinin yüksek olduğu tespit edildi ve ihracat yapan bir firma için ürünleri topluyoruz. Rekolte ve kalitenin yüksek olması bizleri çok mutlu etti." dedi.

Kırımlı, tıbbi aromatik bitkilerin ekim alanlarının genişlemesinin tarımsal üretimdeki çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.

aa-20230926-32240896-32240889-edirnede-super-meyve-aronyanin-hasadina-baslandi.jpgAronyanın sağlık açısından faydalı olduğunu anlatan Kırımlı, şunları kaydetti:

"51 dönüm araziye 14 bin fide dikimi yaptık. Şu an fide başına ortalama 1,5 kilogram ürün bekliyoruz. İlk üretim yılı için kıymetli bir değer. İlerleyen yıllarda verimin fide başına 4-5 kilogramlara kadar çıkacağını umuyoruz. Verimli olmasının yanında kalite de çok önemli. Burada Edirne'nin toprak ve iklim yapısının etkili olduğunu düşünüyorum. Aronyanın tıbbi aromatik değeri çok yüksek, hatta bu değerin henüz tam anlaşılamadığını düşünüyorum."

aa-20230926-32240896-32240890-edirnede-super-meyve-aronyanin-hasadina-baslandi.jpgSÜPER MEYVE OLARAK BİLİNİYOR

Kırımlı, bu ürünün "süper meyve" olarak anıldığını anlatarak, "Antioksidan değeri çok yüksek ve içerisinde pek çok faydalı madde var. Önümüzdeki dönemlerde üniversite ve tarım kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirip fonksiyonel gıdalar üretmeyi ve halk sağlığına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

ARONYA MEYVESİ

NTV'de yer alan habere göre ise, aronya meyvesi bağışıklığı artırıyor, enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor.

En yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronyanın ana vatanı ise Kuzey Amerika'dır ve bu bitki, eskiden Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır.

“Süper meyve” olarak adlandırılan aronya, kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunun önüne geçer. Kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda aronya meyvesi, saman nezlesi, sinüzit ve astım semptomlarını hafifletmektedir.

aa-20230926-32240896-32240891-edirnede-super-meyve-aronyanin-hasadina-baslandi.jpg

aa-20230926-32240896-32240894-edirnede-super-meyve-aronyanin-hasadina-baslandi.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı Yaşam
FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi Güncel
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...