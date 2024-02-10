SuperFresh lezzetleri profesyonel şeflerden tam not aldı

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SuperFresh lezzetleri profesyonel şeflerden tam not aldı
Dondurulmuş gıda ve margarin sektörü markası Kerevitaş, tarladan sofraya ulaşan yolculuğunu, üretim çalışmalarını ve yeni lezzetlerini ANFAŞ fuarındaki standında profesyonel şeflere aktardı.

Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve margarin şirketi Kerevitaş, ev dışı tüketim sektörünün önemli organizasyonlarından ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na katıldı. 70’in üzerinde ülkeden 50 binden fazla gastronomi profesyonelini buluşturan fuar, 6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Ev dışı tüketim kanalında patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Kerevitaş, ANFAŞ’ta SuperFresh markasıyla yer aldı.

Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı iş modeliyle sürdürülebilirlik odağında başarılı sonuçlara imza atan SuperFresh, fuar ziyaretçilerine dondurulmuş gıda konusundaki farkındalık çalışmalarını anlattı ve ziyaretçileri yeni lezzetleriyle buluşturdu. “Hasat” “Teknoloji” “Güven” “Çeşitlilik” ve “Lezzet” başlıklarının ön plana çıkarıldığı özel reçeteler ile yapılan yiyecekler, ünlü şeflerden tam not aldı.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ülkemizde ve bölgemizde EDT pazarının her geçen gün daha da büyüdüğünü ve çeşitlendiğini belirten Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, “Pazarın hareketliliğini çok yakından takip ediyor ve inovasyonu odağımıza alarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal-kategori bakış açımız doğrultusunda farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün portföyümüzü her geçen gün geliştiriyor, inovatif ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. EDT kanalında 2023’te dondurulmuş unlu mamuller alanında lider Donuk Fırıncılık şirketini bünyemize katarak bu kanaldaki gücümüzü daha da perçinledik. Bu yıl SuperFresh markamızla katıldığımız fuarı, sektör paydaşlarımızla ortak bir sinerji oluşturmak adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

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TARIMIN KADIN YILDIZLARI PROJESİ

Dondurulmuş gıdanın, lezzetli ürünleri tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra gıda israfının önlenmesi ve sürdürebilir tarım için önemli olduğunu belirten Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan şunları anlattı: “Ürünlerimizin tarladan başlayan ve sıfır gıda kaybı ile sofralara ulaşan yolculuğuna dair tüm ayrıntıları bu defa da ünlü şeflerimize anlattık. Hasat süreci, sözleşmeli tarım modeli, üretimde teknoloji kullanımı her aşama çok değerli. Marka olarak yaptığımız öncü çalışmalar, ev dışı tüketim noktaları ile katma değerli iş birliklerimiz ve yeni lezzetlerimiz ünlü şeflerden tam not aldı. Sürdürülebilir tarım adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile başlattığımız Tarımın Kadın Yıldızları projemiz ile bu alanda kadın istihdamının önemine de vurgu yapmaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

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