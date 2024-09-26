Süperstar Ajda Pekkan 24 saniyede 208 bin TL kazandı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Süperstar Ajda Pekkan 24 saniyede 208 bin TL kazandı

Süperstar Ajda Pekkan, sadece 24 saniyede göründüğü bir reklam için tam 5 milyon lira alıp saniyede 208 bin lira kazandı.

Ajda Pekkan’ı reklamlarında oynatmak isteyen ünlü tekstil firması, ünlü şarkıcı için kesenin ağzını açtı. Pekkan sadece 24 saniyede 208 bin lira kazandı.

Yıllardır hiçbir reklam filminde rol almayan Ajda Pekkan'ı, yabancı bir tekstil şirketi ikna etti. Dünyaca ünlü tekstil firması, Pekkan'ın reklamlarında oynaması için kapısını çaldı.

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Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Pekkan, firmanın sadece dijital reklamlarında yer aldı, karşılığında ise tam 5 milyon lira aldı.

FONDA VİTRİN ŞARKISI ÇALDI

Ve bu parayı kazanması sadece 24 saniye sürdü. Pekkan her saniye için 208 bin lira kazandı. Arka fonda ise Ajda'nın Vitrin şarkısı çaldı.

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