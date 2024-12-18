Süphan Dağı’nın zirvesinde bir anda belirdi! Dakikalarca kaldı, gören telefona sarıldı

Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4.058 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi.

"HEM İZLEDİK, HEM KAYDETTİK"



Sürücüler tarafından fark edilen mercek bulutu cep telefonu ile kayda alındı. Rıdvan Emen isimli vatandaş, "Seyahat esnasında mercek bulutunu gördüm. İlgimi çekti ve bir süre bulutu izledik. Hem izledik hem de telefonumla kaydettim" dedi.

Ağrı Dağı’nın zirvesini mercek bulutu sardı

MERCEK BULUTU NEDİR?



Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Eğer havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı, su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşır ve mercek şeklindeki bu bulutlar oluşur.

Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.

Zonguldak ormanlarında görsel şölen! Görenleri büyüledi