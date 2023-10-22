Şüpheli araçta silah ele geçirildi

Samsun İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu polis noktasında şüphe üzerine 2 ayrı araçta yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm fişek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Samsun'da şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada silah ele geçirildi.
Samsun İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu polis noktasında şüphe üzerine 2 ayrı araçta yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet 9 mm fişek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.