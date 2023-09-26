Şüpheli kamyonetten 38 kaçak göçmen çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sultangazi ilçesinde genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyonet, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde kamyonet kasasında 13’ü çocuk olmak üzere 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.



YUNANİSTAN ÜZERİNDEN ALMANYA'YA GİDECEKLERDİ

Yapılan incelemede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu göçmenlerin, para karşılığında tanımadıkları şahıslar ile anlaştıkları ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya geçmek istedikleri anlaşıldı. Ülkeye kaçak geçiş yapan ve polis tarafından gözaltına altına alınan sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edildi.

Uygulama sırasında yakalanan kamyonet sürücüsü T.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.