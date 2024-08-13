Şüpheli şahsın savunması komedi filmlerini aratmadı

Kaynak: İHA
Şüpheli şahsın savunması komedi filmlerini aratmadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evinde ele geçirilen Hint kenevirleriyle ilgili olarak ifade veren Şüpheli Ş.A.'nın savunması dikkat çekti.

Şüpheli, kenevirleri babasının mide kanseri tedavisi için ektiğini ve kenevirlerin oksijen sağladığını öne sürdü.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Sandıklı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda 34 yaşındaki Ş.A.'nın evinde ve bahçesinde kapsamlı bir arama yaptı. Yapılan aramada, boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ve 2 çuval, yaklaşık 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi.

Savunmasında, kenevirleri tedavi amaçlı ektiğini belirten Ş.A., "Babam mide kanseri, internetten kenevirin tedavi edici özelliklerini duydum. Bu nedenle ektim. Uyuşturucu kullanmıyorum, sadece tedavi amaçlı. Kenevir oksijen sağlıyor ve yağı sıkılıyor," dedi.

Polis ve jandarma ekipleri, ele geçirilen kenevirleri kökünden sökerek olay yerinden kaldırdı. Gözaltına alınan Ş.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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